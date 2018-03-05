Bitki çaylarının faydaları! Zencefil ve Nane Çayı bakın neye iyi geliyor?

Kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için ilk yapmamız gereken bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Bağışıklık sistemini güçlendirmede bitki çaylarının önemine dikkat çeken uzmanlara göre çocuk yetişkin ya da yaşlı farketmeksizin günde 2 fincan bitki çayı tüketilebilir.

Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmede bitki çaylarının önemine işaret etti. Uzmanlara göre: Özellikle adaçayının, antimikrobiyal etkisi ile mikroplardan ve bakterilerden koruma özelliği vardır. Hafif yorgunluk belirtisi durumunda hastalıklardan korunma amaçlı adaçayı tüketilmesi önerilmektedir. Kuşburnu iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde en çok kullanılan bitkidir. Ancak demlenmesi sırasında kayba uğrayabilmektedir. Bu yüzden uzun süreli demleme işlemi uygulanmamalı, mümkün oldukça hızlı bir şekilde bitirilmelidir. Çünkü uzun süre beklendiğinde içerisindeki C vitamini okside olarak kaybolmaktadır. Twitter

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ZENCEFİL ÇAYI BALGAMIN ATILMASINA YARDIMCI OLUR: Öksürük düşmanı zencefil, içeriği dolayısıyla mukuslara etki eder ve daha rahat nefes alınmasına yardımcı olur. Ciğerlerin genişlemesine, balgamın sökülmesine ve atılmasını yardımcı olarak öksürük üzerinde olumlu azaltıcı etkiler gösterir. Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Unutma, güçlü bağışıklık sistemi demek hastalıklara daha zor yakalanmak demek. Vitamin ve mineral içeriğinden dolayı hastalıklarla mücadele ve hastalıklarda korunması açısından da oldukça etkilidir Twitter

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YEŞİLÇAY ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR: Yeşil çay metabolizmayı güçlendirir. Yeşil çayda bulunan polifenol yağ oksidasyonu ve vücudunuzun aldığı gıdalar içerisindeki kalori seviyesinin dengelenmesini sağlar. Bununla birlikte bağırsakların çalışmasına yardımcı olduğundan dolayı daha kolay kilo verilmesini sağlar. Twitter

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