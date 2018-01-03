Bitcoin'in artışının arkasından o isim çıktı!

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri yüzde 11 artış göstererek son üç gündeki kayıplarının büyük bölümünü geri kazandı. Pek çok yatırımcıyı şaşırtan bu ani artışın nedeninin ise teknoloji milyoneri Thiel olduğu iddia edildi. Bitcoin'in değeri 30 Aralık 2017'de yüzde 11,5, dün de yüzde 2,7 değer kaybettikten sonra 12 bin 835 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 11 yükseldi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 16

Söz konusu artışın arkasından ise sürpriz bir isim çıktı PayPal'in kurucularından olan ve Facebook'a da yaptığı yatırımlar ile adını duyuran Peter Thiel'in Bitcoin yatırımı yaptığı ortaya çıktı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 16

WSJ'de yer alan habere göre, teknoloji milyoneri Peter Thiel'in yatırımı Bitcoin'deki artışın en büyük etkenlerinden biri oldu. Aynı habere göre, ABD'li yatırımcı Peter Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 16