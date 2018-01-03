Bitcoin'in artışının arkasından o isim çıktı!

Bitcoin'in artışının arkasından o isim çıktı!

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri yüzde 11 artış göstererek son üç gündeki kayıplarının büyük bölümünü geri kazandı. Pek çok yatırımcıyı şaşırtan bu ani artışın nedeninin ise teknoloji milyoneri Thiel olduğu iddia edildi. Bitcoin'in değeri 30 Aralık 2017'de yüzde 11,5, dün de yüzde 2,7 değer kaybettikten sonra 12 bin 835 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

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Bitcoin'in artışının arkasından o isim çıktı!

Söz konusu artışın arkasından ise sürpriz bir isim çıktı PayPal'in kurucularından olan ve Facebook'a da yaptığı yatırımlar ile adını duyuran Peter Thiel'in Bitcoin yatırımı yaptığı ortaya çıktı.

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Bitcoin'in artışının arkasından o isim çıktı!

WSJ'de yer alan habere göre, teknoloji milyoneri Peter Thiel'in yatırımı Bitcoin'deki artışın en büyük etkenlerinden biri oldu. Aynı habere göre, ABD'li yatırımcı Peter Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldı.

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Bitcoin'in artışının arkasından o isim çıktı!

Bitcoin satın alınırken nelere dikkat edilmeli? Özellikle son aylarda kırdığı rekorlar ile adını duyuran Bitcoin kuşkusuz kripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi. Peki Son dönemlerde pek çok kullanıcının yer aldığı bu dünyada dikkat etmeniz gerekenler neler? Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin işlemleri nasıl güvenli bir şekilde yapılır? İşte kripto para alım satımı ve yatırımınızı korumak için bilmeniz gerekenler...

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