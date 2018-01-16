Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!

Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!

Bitcoin kripto para dünyasının en değerli birimi olmaya devam ederken, ani yükselişinin ardındaki manipülasyon girişimleri araştırmalara konu olmaya başladı. Bitcoin ekosisteminin kötü aktörler tarafından şekillendirildiğine ve ne derecede onların kontrolü altında bulunduğuna dair kapsamlı bir araştırma yayımlandı. Bitcoin, 2017 yılında yaşadığı ani değer artışları ve sonrasında gelen dalgalanmalarıyla, tüm dünya tarafından tartışılan finansal bir mesele haline geldi. Kimileri Bitcoin’in geleceğini parlak görürken, kimleri de onun altyapısında bulunan teknolojiye dikkat çekmek istiyorlar. Blok Zinciri’nin bilişim çağının en iddialı buluşlarından birisi olduğunu kabul edersek, Bitcoin’in bir deneme süreci olduğu netleşiyor.

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Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!

Ancak bu konuda bilgi dağarcığınızı genişletmek ve daha çok hakimiyet kazanmak istiyorsanız, kişisel yorumları bir kenara bırakmakta fayda var. Bu sayede yapılan araştırmaları ve uzmanların söylediklerini objektif bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Genel anlamda herkes, Bitcoin pazarının en az bir ya da iki dev zenginin elinde şekillendiğini söylüyor. Bu manipülasyon girişiminin başarıya ulaşması nedeniyle, medyanın desteği ile gün geçtikçe artan yatırımlar, bugünkü tartışmalara ön ayak sağlamış olabilirler. Ortada oldukça şüpheli ticari aktivitelerin döndüğü düşünülürse, söz konusu kötü aktörlerin ekmeğine yağ sürüldüğü de kabul edilebilir.

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Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!

4 kişilik bir araştırma ekibi, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini de vuran fiyat manipülasyonunun ardında sağlam kanıtlar tespit ettiler: 2013’teki işlemleri incelemeye alan araştırma ekibi, o dönemde 80 civarında olan kripto para birimi sayısını günümüzde 843’e yükseldiğinin altını çiziyor. Bu pazarların çoğu oldukça hassas ve fiyat manipülasyonlarına da oldukça açık durumdalar.

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Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!

2013 yılında tıpkı diğer kripto paralar gibi manipülasyonlara oldukça açık durumda olan Bitcoin’in fiyatı bir anda 150 dolardan 1000 dolara fırlamıştı. İşte bu yükselişin ardında 600.000 adet Bitcoin’in bir anda 188 milyon dolar karşılığında satın alınması işlemi yatıyordu. Üstelik ekibin sunduğu rapora göre söz konusu alışveriş baştan sona düzmeceydi. İki bot tarafından kontrol edilen bu alışverişler, Bitcoin’in fiyatını beklenmedik şekilde yükseltmeye ve dikkat çekmeye başladılar. Ardından medyanın fazlasıyla üzerinde durduğu bir süreç başladı, Bitcoin’e yoğun ilgiden dolayı talep patlaması yaşandı. Bu kez yapılan tüm işlemler bot yazılımları dışında oldukları için gerçeklerdi ve gerçek paralar sisteme dahil olmaya başlamıştı.

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