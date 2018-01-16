Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!

Bitcoin kripto para dünyasının en değerli birimi olmaya devam ederken, ani yükselişinin ardındaki manipülasyon girişimleri araştırmalara konu olmaya başladı. Bitcoin ekosisteminin kötü aktörler tarafından şekillendirildiğine ve ne derecede onların kontrolü altında bulunduğuna dair kapsamlı bir araştırma yayımlandı. Bitcoin, 2017 yılında yaşadığı ani değer artışları ve sonrasında gelen dalgalanmalarıyla, tüm dünya tarafından tartışılan finansal bir mesele haline geldi. Kimileri Bitcoin’in geleceğini parlak görürken, kimleri de onun altyapısında bulunan teknolojiye dikkat çekmek istiyorlar. Blok Zinciri’nin bilişim çağının en iddialı buluşlarından birisi olduğunu kabul edersek, Bitcoin’in bir deneme süreci olduğu netleşiyor. Twitter

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Ancak bu konuda bilgi dağarcığınızı genişletmek ve daha çok hakimiyet kazanmak istiyorsanız, kişisel yorumları bir kenara bırakmakta fayda var. Bu sayede yapılan araştırmaları ve uzmanların söylediklerini objektif bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Genel anlamda herkes, Bitcoin pazarının en az bir ya da iki dev zenginin elinde şekillendiğini söylüyor. Bu manipülasyon girişiminin başarıya ulaşması nedeniyle, medyanın desteği ile gün geçtikçe artan yatırımlar, bugünkü tartışmalara ön ayak sağlamış olabilirler. Ortada oldukça şüpheli ticari aktivitelerin döndüğü düşünülürse, söz konusu kötü aktörlerin ekmeğine yağ sürüldüğü de kabul edilebilir. Twitter

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4 kişilik bir araştırma ekibi, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini de vuran fiyat manipülasyonunun ardında sağlam kanıtlar tespit ettiler: 2013’teki işlemleri incelemeye alan araştırma ekibi, o dönemde 80 civarında olan kripto para birimi sayısını günümüzde 843’e yükseldiğinin altını çiziyor. Bu pazarların çoğu oldukça hassas ve fiyat manipülasyonlarına da oldukça açık durumdalar. Twitter

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