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Birsen Bekgöz kimdir aslen nereli kaç yaşında Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi

Birsen Bekgöz kimdir aslen nereli kaç yaşında Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da iki farklı takımda yarışan Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı, çift elele görüntülendi. Nihat Doğan ile aşklarının ortaya çıkmasının ardından Birsen Bekgöz kimdir aslen nereli boyu biyografisi merak ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 09:55 - Güncelleme: 03-07-2018 09:55

TV 8 Survivor'ın kazananı sadece Adem Kılıççı olmadı. Survivor 2018'de farklı takımlarda yarışan Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz'ün aşk yaşadığı ortaya çıktı. Nihat Doğan Birsen Bekgöz aşkı herkesi çok şaşırttı ve hemen Birsen Bekgöz kimdir soruları sorulmaya başladı. Birsen Bekgöz kimdir aslen nereli, boyu ve biyografisi, hayatına dair bir çok detaya haberimizden ulaşabilirsiniz.

AŞKI BU FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI; Birsen Bekgöz Nihat Doğan aşkı bu fotoğrafla netleşmiş oldu.

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR; 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğan Birsen Bekgöz 38 yaşında. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezunu olan Birsen Bekgöz Enka sporcusu olarak kısa mesafe koşucu. Almanya doğumlu olan Birsen Bekgöz aslen Ankaralı.

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Evli olan Birsen Bekgöz'ün eşine dair bir bilgi bulunmuyor. Birsen Bekgöz instagram hesabında da kocasıyla ilgili hiç bir paylaşım yapmamış. Haliyle Milli sporcunun eşi merak konusu. Birsen Bekgöz'ün Vera Birsen isminde bir kızı var. Birsen Bekgöz'ün kızı Vera bu sene 9 yaşına girdi.

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Birsen Bekgöz, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Nevin Yanıt ve Merve Aydın gibi Türkiye'nin milli koşucularından biri. Birsen Bekgöz 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 3:29.42'lik dereceleri ve 400 metredeki 52.15'lik bireysel derecesiyle üç Türkiye rekorunun sahibi.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

İslam Oyunları’nda 4X100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, 4X400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya aldı. Survivor'da gönüllüler takımının Nevin Yanıt ile birlikte koşucusu olan Birsen Bekgöz özel hayatında güzelliği ile dikkat çekiyor. İşte instagram hesabından yansıyan o hali ve kızıyla olan görüntüleri;

 

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NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi Kürt aşiretine bağlı? Nihat Doğan'ın eşi ve çocukları yok. Seda Sayan ile imam nikahı kıydı ancak resmen hiç evlenmedi. İşte Nihat Doğan biyografisi; Nihat Doğan, 5 may

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