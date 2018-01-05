Birlikte ödül almışlardı! Yeni yılın bomba aşkı

2017 Altın Kelebek Ödül Töreninde 'Kendi Mucizesini Yaratanlar' kategorisinde birlikte ödül alan güzel oyuncu Cansu Dere ve yakışıklı oyuncu Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı. Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere bugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kriterleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Dere’nin kalbini Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi. Akşam Life'da yer alan habere göre; sevgililer ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor.