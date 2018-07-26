Biri gitti diğeri geldi! Beşiktaş'ın yeni yengesi Enzo Roco'nun sevgilisi Leticia Ribeiro

Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco'yu kadrosuna kattı. 25 yaşındaki stoper İstanbul'a geliyor. Ancak dikkat çeken bir detay daha var. O da Enzo Roco'nun sevgilisi Leticia Ribeiro. Meksika'da modellik yapan Leticia Ribeiro aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni.