Biri gitti biri geldi! Beşiktaş'ın yeni yengesi Enzo Roco'nun sevgilisi Leticia Ribeiro

Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco'yu kadrosuna kattı. 25 yaşındaki stoper İstanbul'a geliyor. Ancak dikkat çeken bir detay daha var. O da Enzo Roco'nun sevgilisi Leticia Ribeiro. Meksika'da modellik yapan Leticia Ribeiro aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni.
Enzo Roco ve Leticia Ribeiro, aşklarını saklamadan, paylaştıkları fotoğraflarl gösteriyorlar. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco'nun, her paylaşımıyla Instagram'ı sallayan Leticia Ribeiro'nun çok özel paylaşımları.
Enzo Roco ve Leticia Ribeiro, aşklarını saklamadan, paylaştıkları fotoğraflarl gösteriyorlar. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco'nun, her paylaşımıyla Instagram'ı sallayan Leticia Ribeiro'nun çok özel paylaşımları.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER