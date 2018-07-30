Birçok ülke alarma geçti! Bu oyun can alıyor

Beyaz Balina tehlikesinin yavaş yavaş dindiği düşünülürken, yeni bir furya aynı kabusa sebebiyet verebilir. Momo isimli, Whatsapp'tan yayılan oyun yine , Beyaz Balina gibi can alabilir. Peki Momo nedir? İşte detaylar.

Beyaz Balina tehlikesinin yavaş yavaş dindiği düşünülürken, yeni bir furya aynı kabusa sebebiyet verebilir. Momo isimli, Whatsapp'tan yayılan oyun yine , Beyaz Balina gibi can alabilir. Peki Momo nedir? İşte detaylar. Twitter

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İntihar haberleriyle gündeme gelen Mavi Balina isimli oyunun ardından bu kez de 'Momo' adlı yeni oyun endişeye yol açtı. Mesajlaşma platformu Whatsapp üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor. Twitter

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Özellikle de Latin Amerika'da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda. Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

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