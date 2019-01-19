Bircan Bali yüzüğü taktı yeni sevgilisi bakın kim

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ile birlikte sunan sivri dilli yorumcu Bircan Bali yeni sevgilisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dobra haliyle bilinene Bircan Bali en son eski sevgilisi Özkan Şen ile gündeme gelmiş ve fotoğrafları olay olmuştu.Peki Bali'nin yeni sevgilisi Ömer Gezen kim?
Yaz aylarının sonlarına doğru Özkan Şen ile aşk fotoğrafı gündeme düşen Bircan Bali hafta sonu yeni sevgilisini sosyal medya hesabından duyurdu.
Sevgilisi tarafından alınan yüzüğüde paylaşan Bircan'ın yeni sevgilisi Av. Ömer Gezen. Peki Ömer Gezen kim?
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