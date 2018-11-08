Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz fotoğrafı çıktı

ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Züleyha' karakterine hayat veren 27 yaşındaki oyuncu Hilal Altınbilek'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. Hilal Altınbilek’in sosyal medyada paylaşılan estetiksiz fotoğrafları ile şimdiki hali arasında büyük fark dikkat çekiyor.
BİRÇOK YERİ ESTETİK: Ünlü oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, burnu ve dişlerinden operasyon geçirdiği ve dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edildi. Renkli gözlerinden ve yüz hatlarından dolayı Türk sinemasında 'Yerli Angelina Jolie' olarak anılan Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali görenleri oldukça şaşırtacak.
“SEVİŞME SAHNELERİNDE ZORLANDIM”: Hilal Altınbilek, verdiği bir röportajda, en çok zorlandığı sahnenin sevişme sahnesi olduğunu belirterek, "Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar'' demişti.
Hilal Altınbilek, daha önce verdiği röportajda 'Bahsedildiği gibi çok estetiğiniz var mı?' sorusuna 'Sadece dişlerimi yaptırdım. Dişlerimin eskiden geride olması, şimdi hafif öne doğru gelmesi bütün çene ve ağız yapımı değiştirdi.' şeklinde cevap vermişti.
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