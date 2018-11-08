Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz fotoğrafı çıktı

“SEVİŞME SAHNELERİNDE ZORLANDIM”: Hilal Altınbilek, verdiği bir röportajda, en çok zorlandığı sahnenin sevişme sahnesi olduğunu belirterek, "Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar'' demişti.