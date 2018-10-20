Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeleli Demir ve Hünkar'la bağı ne?

Bir Zamanlar Çukurova'ya Felekeli rolüyle Kerem Alışık damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölüm adeta soluksuz izlendi. Kerem Alışık'ın Felekeli rolüyle diziye girmesiyle birlikte sonraki bölümlerin heyecan fırtınasına sahne olması bekleniyor. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.
Kerem Alışık'ın canlandırdığı Felekeli, cezaevinde Yılmaz'ın hayatını kurtardı. Yılmaz aftan yararlanarak cezaevinden çıktı ve Demir'i öldürmek için intikam planı yaptı. Demir'in cezaevinden çıkması için yaptığı boşa giden Demir, onun öldürülmesi için çete üyelelerini Demir'in peşine taktı.
Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği.
Yakalanacağı ihtimalini göz önünde tutan Yılmaz kamyonla yolculuğu tercih ederek Adana'a ulaştı. Eve gelen Yılmaz, Züleyha'nın doğum yaptığı anlara şahit oldu.
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