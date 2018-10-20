Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeleli Demir ve Hünkar'la bağı ne?

ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümde diziye katılan Kerem Alışık'ın canlandırdığı Felekeli, cezaevinde Yılmaz'ın hayatını kurtardı.

Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeleli Demir ve Hünkar'la bağı ne?

Bir Zamanlar Çukurova'ya Felekeli rolüyle Kerem Alışık damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölüm adeta soluksuz izlendi. Kerem Alışık'ın Felekeli rolüyle diziye girmesiyle birlikte sonraki bölümlerin heyecan fırtınasına sahne olması bekleniyor. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeleli Demir ve Hünkar'la bağı ne?

Kerem Alışık'ın canlandırdığı Felekeli, cezaevinde Yılmaz'ın hayatını kurtardı. Yılmaz aftan yararlanarak cezaevinden çıktı ve Demir'i öldürmek için intikam planı yaptı. Demir'in cezaevinden çıkması için yaptığı boşa giden Demir, onun öldürülmesi için çete üyelelerini Demir'in peşine taktı.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeleli Demir ve Hünkar'la bağı ne?

Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeleli Demir ve Hünkar'la bağı ne?

Yakalanacağı ihtimalini göz önünde tutan Yılmaz kamyonla yolculuğu tercih ederek Adana'a ulaştı. Eve gelen Yılmaz, Züleyha'nın doğum yaptığı anlara şahit oldu.

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