Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeleli Demir ve Hünkar'la bağı ne?

ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümde diziye katılan Kerem Alışık'ın canlandırdığı Felekeli, cezaevinde Yılmaz'ın hayatını kurtardı.

Bir Zamanlar Çukurova'ya Felekeli rolüyle Kerem Alışık damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölüm adeta soluksuz izlendi. Kerem Alışık'ın Felekeli rolüyle diziye girmesiyle birlikte sonraki bölümlerin heyecan fırtınasına sahne olması bekleniyor. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 13

Kerem Alışık'ın canlandırdığı Felekeli, cezaevinde Yılmaz'ın hayatını kurtardı. Yılmaz aftan yararlanarak cezaevinden çıktı ve Demir'i öldürmek için intikam planı yaptı. Demir'in cezaevinden çıkması için yaptığı boşa giden Demir, onun öldürülmesi için çete üyelelerini Demir'in peşine taktı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği. Twitter

Facebook

Google Plus

3 13