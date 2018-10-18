Bir Zamanlar Çukurova dizisi için Cannes’da dikkat çeken anons

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisi Cannes’da gerçekleştirilen içerik fuarı MIPCOM 2018'de "Yılın En İyi ve Trend Draması" olarak anons edildi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi için Cannes’da dikkat çeken anons

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisi Cannes’da gerçekleştirilen içerik fuarı MIPCOM 2018'de "Yılın En İyi ve Trend Draması" olarak anons edildi. ATV'de bu yayın mevsiminde başlayan TİMS&B Productions Yapımı dizi, araştırma kurumu The Wit tarafından lanse edilen "Fresh TV Fiction" listesinde yer aldı. Televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan MIPCOM Fuarı'nın gerçekleştirildiği salondaki gecede "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi tanıtılarak fragmanı gösterildi.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi için Cannes’da dikkat çeken anons

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin başrollerini Vahide Gördüm, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek üstleniyor. İşçi olan iki kardeş yanlarında manevi kız kardeşleri de alarak şehre yani Adana’ya iyi bir iş bulmak için gelirler. İki kardeş büyük bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlarlar. Çiftlik sahibi ise manevi kız kardeşlerine aşık olur. Çiftliğin ağası hem aşıktır hemde ölümcül bir hastadır. Bu iki kardeşten gözü açık olan zengin olmanın yolunu bulduğunu düşünür. Aslında gözü açık olan bu kardeş manevi kız kardeşine deliler gibi aşıktır. Kız zengin adam ile evlenir ama gözü açık manevi kardeş gün geçtikçe bu evlilikten rahatsızlık duyacak ve olmadık işlere başvuracaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi için Cannes’da dikkat çeken anons

Adana’da, Çukurova’da geçen dizide 1970’lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor. Aşkı için öldürmeyi göze almış “YILMAZ” ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden “Züleyha”nın hikayesi var. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok. Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir “Hünkar”ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan “Demir”de.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi için Cannes’da dikkat çeken anons

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da.Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

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