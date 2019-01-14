Bir yumurta Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi oldu

2018 yılında Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar sıralamasına damga vuran fotoğraflardan beş tanesinin sahibi Kylie Jenner oldu. 18 milyon beğeniyle birinciliği de elde eden Jenner'ın rekorunu ise bir yumurta kırdı. World_record_egg adlı bu hesabın Instagram'da sadece bir gönderisi bulunuyor. Yumurta, geçtiğimiz gün 18,2 milyon beğeni alarak Jenner’ın 18 milyonluk beğeni rekorunu kırdı. Gönderinin beğeni sayısı ise her geçen dakika artıyor.
Kylie Jenner’ın rekorunu kıran yumurta hakkındaki yorumlar Jenner’ın Instagram gönderilerinin altında birikince ünlü reality şov yıldızı esprili bir video paylaştı. Jenner, asfaltın üzerinde yumurta pişirerek rekor kıran yumurtaya gönderme yaptı. İşte Instagram'ın en beğenilen fotoğrafları...
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