Bir yumurta Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi oldu

Sosyal medya uygulaması Instagram'da bir gönderiye gelen en fazla beğeni rekorunu elinde bulunduran Kylie Jenner, birinciliği bir yumurtaya kaptırdı.

Bir yumurta Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi oldu

2018 yılında Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar sıralamasına damga vuran fotoğraflardan beş tanesinin sahibi Kylie Jenner oldu. 18 milyon beğeniyle birinciliği de elde eden Jenner'ın rekorunu ise bir yumurta kırdı. World_record_egg adlı bu hesabın Instagram'da sadece bir gönderisi bulunuyor. Yumurta, geçtiğimiz gün 18,2 milyon beğeni alarak Jenner’ın 18 milyonluk beğeni rekorunu kırdı. Gönderinin beğeni sayısı ise her geçen dakika artıyor.

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Bir yumurta Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi oldu

Kylie Jenner’ın rekorunu kıran yumurta hakkındaki yorumlar Jenner’ın Instagram gönderilerinin altında birikince ünlü reality şov yıldızı esprili bir video paylaştı. Jenner, asfaltın üzerinde yumurta pişirerek rekor kıran yumurtaya gönderme yaptı. İşte Instagram'ın en beğenilen fotoğrafları...

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Bir yumurta Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi oldu

11 Cristiano Ronaldo - Beğeni sayısı: 11.379.293

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Bir yumurta Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi oldu

10 Kylie Jenner - Beğeni sayısı: 11.395.411

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