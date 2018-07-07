Bir ülke yasta! Genç YouTuber'ların feci sonu

İnternetin popüler ekiplerinden High On Life grubunun üyeleri Alexey Lyakh, Ryker Gamble ve Megan Scraper hayatlarını kaybetti.

Bir ülke yasta! Genç YouTuber'ların feci sonu

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor. 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

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Bir ülke yasta! Genç YouTuber'ların feci sonu

YouTube'ta 1.1 milyon takipçisi bulunan High On Life ekibi ise bu sefer sosyal medya için ürettikleri içerikler ile değil geçirdikleri kaza ile gündeme geldi. İnternetin popüler ekiplerinden High On Life grubunun üyeleri Alexey Lyakh, Ryker Gamble ve Megan Scraper; içerik üretmek için gittikleri bölgede hayatlarını kaybetti.

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Bir ülke yasta! Genç YouTuber'ların feci sonu

Kanada’nın British Colombia bölgesinde yaşanan olayda; içerik oluşturmak ve eğlenmek için bölgede bulunan High On Life grubunun üyeleri: Ryker Gamble, Alexey, Lyakh ve Megan Scraper, Shannon Şelalesi’nden düşerek hayata gözlerini yumdu.

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Bir ülke yasta! Genç YouTuber'ların feci sonu

Trajik bir şekilde hayata gözlerini yuman High On Life grubunun kanalında 1.1 milyon takipçisi ve 500 binden fazla abonesi bulunuyor.

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