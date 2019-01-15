Bir süredir gözükmeyen Hakan Taşıyan ortaya çıktı

'Güz Gülleri' parçasıyla milyonların gönlünü fetheden Hakan Taşıyan, 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan,ekranlara ara verdiğini ifade ederek, "Hayat mücadelesi, koşturmaca... Ekrana ara verdim. İnsanlarla mücadele kolay değil, yoruluyoruz. Ekmek kazanmak kolay değil. Çocukluğum Müslüm Gürses ile geçti. Ben onun ruhunun güzelliğini seviyorum. Yıllarca kardeş gibi tanışmış, görüşmüş insanım. Onu çok iyi tanıyanlardan biriyim. Beni kendine yakın buluyordu. Para meselesi girince işin içine dostluklar bozuluyor. Para konusunda beni de üzdüler. Allah biliyor, ben ne söyleyeyim? Alacaklarım vardı ama ne söyleyeyim? Para için kimin gönlünü kırayım şimdi? İnsandan dost olur, yeter ki insan olsun. Sanatçıdan neden dost olmasın? Ben herkesle dostum. Düşmanım yok çok şükür" dedi.

"YILDIZ TİLBE'Yİ SEVERİM"

Sözlerine şu şekilde devam eden Taşıyan, "Ben mülayim insanımdır. 1,94 cm boyum var, 100 kilonun üzerindeyim. Diyabet hastası oldum. O yüzden kilo verdim. Müzisyeniz, duygusal insanız. Bazen ister istemez olumsuz şeyler yaşıyoruz. Duygusal şeyler yaşıyoruz. Şen şakrak, kahkahalarla yaşayan biri değiliz. Müzisyen insan daha naif insandır. Enstrüman çalan kardeşlerin gönlü kırılır mı? Yıldız Tilbe'yi severim. Sahnede orkestra kovmayı ona yakıştırmadım. İnsanların gözleri önünde kalp kırılmaz. Müzisyen kardeşlerimiz emektar kardeşlerimiz. Konuşacağın varsa içeride konuş. Her işin bir raconu var. Ben orada olsaydım, sazımı alır giderdim. Bir de Yıldız'la çalışan insanlar amatör değildir. İyi müzisyenlerdir onlar" ifadelerini kullandı.