Bir markette 65 lira olan yağ diğerinde 39 lira! Şu fiyat farklarına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında dikkat çektiği marketlerdeki fiyat farkının 25 liraya kadar yükseldiği ortaya çıktı. Mevsimi olmasına rağmen lahana, karnabahar ve pırasanın fiyatı geçen seneye oranla oldukça yüksek, pazarlarda bu ürünlerin bir kilosu 5 lirayı geçti. Kerevizin fiyatı ise 10 lira oldu. Ancak bu durum marketlerde ise daha vahim. Aynı marka ürünlerin fiyatları farklı marketlerde uçurum vaziyetindeki fiyat farklarıyla satılıyor.

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