Bir markette 65 lira olan yağ diğerinde 39 lira! Fiyat farklarına bakın

Sıkı denetimlere rağmen marketlerde fiyatlar aldı başını gitti. Bir markette 65 liraya satılan aynı marka yağ bir başka markette yarı fiyatına satılıyor.

Bir markette 65 lira olan yağ diğerinde 39 lira! Fiyat farklarına bakın

Marketlerde fiyatlar arasında uçurumlar oluşmaya başladı. Fırsatçılık yapanlar kafalarına göre fiyatlar belirliyorlar. Fiyat farkları yüzde 20'lere kadar çıkıyor. Markaları ve gramajları aynı olmasına rağmen 2 litre naturel sızma zeytinyağı Şişli'deki büyük zincir marketlerin birinde 65.95 TL'ye satılırken, aynı ebattaki ürün Şişli'deki daha küçük bir markette kampanyalı fiyatla 39.99 TL'den satıyor. Ürünün indirimsiz fiyatı ise 59.99 TL.

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Bir markette 65 lira olan yağ diğerinde 39 lira! Fiyat farklarına bakın

Üsküdar'daki bölgesel bir markette 10.95 TL'den satılan 500 gram süzme beyaz peynirin Avcılar'daki bir marketteki fiyatı, ‘tavsiye edilen satış fiyatı' etiketiyle 8.95 TL'ye iniyor. Aynı ürünün büyük zincir marketlerdeki fiyatı ise 10.75 TL.

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Bir markette 65 lira olan yağ diğerinde 39 lira! Fiyat farklarına bakın

Büyük markette 17.90 küçükte 12.95 lira : Şişli'de yine büyük zincir markette, 250 gram yemeklik tereyağını 17.90 TL'ye satarken, aynı marka ürün, aynı ilçedeki daha küçük bölgesel markette, ‘tavsiye edilen satış fiyatı' etiketiyle 12.95 TL'den satılıyor.

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Bir markette 65 lira olan yağ diğerinde 39 lira! Fiyat farklarına bakın

Zincir marketlerde satılan 500 gram siyah zeytinin fiyatı 20 TL iken, aynı marka ürün yerelde 16 TL'ye düşüyor. Ancak ‘büyük marketlerin fiyatları daha pahalı' gibi bir genelleme yapmak da yanlış. Örneğin bazı 100'lük peçeteler ve bulaşık-çamaşır deterjanlarında büyük marketler, yaptıkları kampanyalarla 2 TL'ye diğer bölgesel marketlere göre daha ucuza satabiliyor.

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