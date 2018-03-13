Bir facia haberi de Bursa'dan! 2 kişi yanarak öldü...

Korkunç kaza, Bursa-İstanbul otobanı istikameti viyadük 2 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten geldiği iddia edilen 16 M 0301 plakalı otomobil, kendi şerinde ilerleyen 34 KR 8707 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı.