Bir facia haberi de Bursa'dan! 2 kişi yanarak öldü...

BURSA-İstanbul otobanında meydana gelen kazada, 2 kişi hurdaya dönen araçta yanarak can verdi. Kaza, Bursa-İstanbul otobanı istikameti viyadük 2 üzerinde meydana geldi. Ters şeritten gelen otomobil karşıdan gelen otomobile çarptı. Ters şeritten gelen otomobil alev alarak yandı... Aracın içindeki iki kişi yanarak an verirken diğer otomobildeki 3 kişi yaralandı... Kaza nedeniyle otobanda trafik tek şeritten veriliyor...
Korkunç kaza, Bursa-İstanbul otobanı istikameti viyadük 2 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten geldiği iddia edilen 16 M 0301 plakalı otomobil, kendi şerinde ilerleyen 34 KR 8707 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı.
Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi. Diğer otomobildeki 3 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.
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