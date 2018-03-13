Bir facia haberi de Bursa'dan! 2 kişi yanarak öldü...

Çorum'da 13 kişinin yanarak öldüğü otobüs kazasının şoku atlatılmadan Bursa-İstanbul otoyolunda da iki kişi kaza yapan otomobilin içinde yanarak an verdi...

Bir facia haberi de Bursa'dan! 2 kişi yanarak öldü...

BURSA-İstanbul otobanında meydana gelen kazada, 2 kişi hurdaya dönen araçta yanarak can verdi. Kaza, Bursa-İstanbul otobanı istikameti viyadük 2 üzerinde meydana geldi. Ters şeritten gelen otomobil karşıdan gelen otomobile çarptı. Ters şeritten gelen otomobil alev alarak yandı... Aracın içindeki iki kişi yanarak an verirken diğer otomobildeki 3 kişi yaralandı... Kaza nedeniyle otobanda trafik tek şeritten veriliyor...

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Bir facia haberi de Bursa'dan! 2 kişi yanarak öldü...

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Bir facia haberi de Bursa'dan! 2 kişi yanarak öldü...

Korkunç kaza, Bursa-İstanbul otobanı istikameti viyadük 2 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten geldiği iddia edilen 16 M 0301 plakalı otomobil, kendi şerinde ilerleyen 34 KR 8707 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı.

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Bir facia haberi de Bursa'dan! 2 kişi yanarak öldü...

Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi. Diğer otomobildeki 3 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

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