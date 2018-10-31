Bir dönemin 'en havalı' sunucusuydu! Hülya Uğur'un son haline bakın...

HÜLYA Uğur... Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'nin en havalı hava durumu spikeriydi. Sunduğu hava durumu kadar eğlenceli tavırları ve dillere pelesenk olan “Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun” cümlesiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuştu. Hülya Uğur şimdi ne yapıyor? Nerede yaşıyor? Son hali nasıl? İşte Türkiye'nin 'en havalı' hava durumu durumu spikeri Hülya Uğur'la ilgili her şey...