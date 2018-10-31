Bir dönemin 'en havalı' sunucusuydu! Hülya Uğur'un son haline bakın...

Türkiye'nin ilk özel televizyona Star TV ekranlarında sunduğu hava durumu ile tanınan ve “Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun” cümlesiyle akıllara kazınan Hülya Uğur şimdi ne yapıyor? Son haline bakın...

Bir dönemin 'en havalı' sunucusuydu! Hülya Uğur'un son haline bakın...

HÜLYA Uğur... Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'nin en havalı hava durumu spikeriydi. Sunduğu hava durumu kadar eğlenceli tavırları ve dillere pelesenk olan “Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun” cümlesiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuştu. Hülya Uğur şimdi ne yapıyor? Nerede yaşıyor? Son hali nasıl? İşte Türkiye'nin 'en havalı' hava durumu durumu spikeri Hülya Uğur'la ilgili her şey...

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Bir dönemin 'en havalı' sunucusuydu! Hülya Uğur'un son haline bakın...

Bir dönemin ünlü hava durumu sunucusu Hülya Uğur, artık bir Bodrumlu... Zaman zaman da torunu Kaan'ı görmek için İstanbul'da boy gösteren Hülya Uğur'un son hali şaşırtıyor...

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Bir dönemin 'en havalı' sunucusuydu! Hülya Uğur'un son haline bakın...

Dünya genelinde değişen iklimler nedeniyle hava durumu haberleri artık ana haberlerin en önemli gündemlerinden oldu.

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Bir dönemin 'en havalı' sunucusuydu! Hülya Uğur'un son haline bakın...

Eskisi gibi hava durumunu anlatırken samimiyetiyle arz-ı endam eden sunucular da kalmadı. Onlardan birisi de Türkiye’deki ilk özel televizyon olan Interstar’ın hava durumu sunucusu Hülya Uğur’du…

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