Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Kibariye'nin 'Eller kadir kıymet bilmiyor anne' şarkısını Türkiye'de ilk kez yorumlayan ve 80'lere damgasını vuran ünlü şarkıcı Hakan Aslan'ın 10 yıl önce cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

Yeşim Salkım, Nuray Hafiftaş ve Sinan Özen'le konservatuarda aynı sınıfta okuyan ve Kibariye'nin 'Eller kadir kıymet bilmiyor anne' şarkısını Türkiye'de ilk yorumlayan isim olan Hakan Aslan'ın, 10 yıl önce Tayland'da sessiz sedasız ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı. Twitter

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Yıllardır sanat camiasından uzak olan Hakan Aslan'ın, ameliyat sonrası ismini ise Eylem Erener olarak değiştirdiği ve Facebook adresinden ünlü sanatçı Onur Akay'a Eylem olarak mesaj attığı öğrenildi. Twitter

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10 yıldır kendisinden haber alamayan Akay, yaşadığı şok sonrası ise Eylem Erener'le röportaj yaptı. Erener cinsiyet değiştirmesiyle ilgili şunları söyledi; Twitter

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