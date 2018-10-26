Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in de yakalandığı 'kaçış sendromu' nedir?

Mehmet Ali Erbil'den aşina olduğumuz ama içeriğinin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz kaçış sendromu nedir? 1960 yılında Dr. Clarkson ve arkadaşları tarafından keşfedilen rahatsızlığa önceleri Clarkson hastalığı denilmekteydi. Damar içi sıvı oranının azalması ile ortaya çıkan kalp atakları yaşam kalitesini ciddi boyutlarda olumsuz etkiler.
HASTALIĞIN NEDENİ BİLİNMİYOR Hastalığın neden kaynaklandığı henüz bilinmemektedir. Kılcal damarlardaki sıvı oranı azalınca, kan damarlarda dolaşamaz hale gelir. Damar dışı artan sıvı karaciğer, akciğer ve kalbe zarar verir. vücudun boşlukları ve kaslarında sıvı birikmeye başlar. Beyin bunu kötü sinyaller olarak algılar ve tansiyon kan basıncı aniden azalınca vücut şoka girer.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kas ağrısı
Yorgunluk
Baş dönmesi
Kusma
Ayrıca sık sık karın ağrısı yaşar. Bu hastalığa özel laboratuvar ortamlarında bakılır. Hastalarda, bağırsaklarda ödem, kaslarda sıvı, kanda mikrop ve kalp zarında asit birikmesi gibi durumların tespiti yapılır.
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