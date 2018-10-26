Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in de yakalandığı 'kaçış sendromu' nedir?

Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in de yaşadığı Kaçış sendromunun ne olduğunu çoğu kişi bilmez. İşte panik atağa benzer özellikler gösteren kaçış sendromuna dair bilmeniz gerekenler...

Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in de yakalandığı 'kaçış sendromu' nedir?

Mehmet Ali Erbil'den aşina olduğumuz ama içeriğinin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz kaçış sendromu nedir? 1960 yılında Dr. Clarkson ve arkadaşları tarafından keşfedilen rahatsızlığa önceleri Clarkson hastalığı denilmekteydi. Damar içi sıvı oranının azalması ile ortaya çıkan kalp atakları yaşam kalitesini ciddi boyutlarda olumsuz etkiler.

17
Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in de yakalandığı 'kaçış sendromu' nedir?

HASTALIĞIN NEDENİ BİLİNMİYOR Hastalığın neden kaynaklandığı henüz bilinmemektedir. Kılcal damarlardaki sıvı oranı azalınca, kan damarlarda dolaşamaz hale gelir. Damar dışı artan sıvı karaciğer, akciğer ve kalbe zarar verir. vücudun boşlukları ve kaslarında sıvı birikmeye başlar. Beyin bunu kötü sinyaller olarak algılar ve tansiyon kan basıncı aniden azalınca vücut şoka girer.

27
Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in de yakalandığı 'kaçış sendromu' nedir?

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kas ağrısı
Yorgunluk
Baş dönmesi
Kusma

37
Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in de yakalandığı 'kaçış sendromu' nedir?

Ayrıca sık sık karın ağrısı yaşar. Bu hastalığa özel laboratuvar ortamlarında bakılır. Hastalarda, bağırsaklarda ödem, kaslarda sıvı, kanda mikrop ve kalp zarında asit birikmesi gibi durumların tespiti yapılır.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro