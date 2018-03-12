Bir dönem fırtına gibi esiyordu! Yeşilçam'ın yıldızının hazin sonu

1944 yılında Lefkoşa'da doğdu Feriha Cansel... Yeşilçam'ın vamp kadınlarından olan Feriha Cansel'i Türkiye Feri adıyla, seks furyası döneminde tanıdı. Feriha Cansel ilk evliliğini Brintanya vatandaşı biriyle yapmış bu evliliğinden ise Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti. Britanya vatandaşı olan Cansel'in evliliği bir süre sonra bitince Türk sinemacılarla görüşmeye başlamış ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı.