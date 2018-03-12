Bir dönem fırtına gibi esiyordu! Yeşilçam'ın yıldızının hazin sonu

1944 yılında Lefkoşa'da doğdu Feriha Cansel... Yeşilçam'ın vamp kadınlarından olan Feriha Cansel'i Türkiye Feri adıyla, seks furyası döneminde tanıdı. Feriha Cansel ilk evliliğini Brintanya vatandaşı biriyle yapmış bu evliliğinden ise Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti. Britanya vatandaşı olan Cansel'in evliliği bir süre sonra bitince Türk sinemacılarla görüşmeye başlamış ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı.
1964’te ilk olarak “Kan ve Gurur” isimli filmdeki küçük rolüyle Yeşilçam’a adımını attı Cansel. Ama figüranlık yaparak kazandığı parayla yaşaması mümkün değildi. Parisien isimli ünlü gece kulübünde içki hostesliği yapmaya başladı. Daha sonra da bu kulüpte striptiz yıldızı olarak çalıştı.
1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun olan piyasa filmlerinde rol alan Cansel, erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile "Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak lanse edilmişti.
Yılmaz Güney'le yolları kesişen Cansel, Çirkin Kral'a aşık oldu. . 1969’da Yılmaz Güney’in ‘Bir Çirkin Adam’ filminde oynadı. Yılmaz Güney’in yazıp yönettiği ‘Bir Çirkin Adam’ 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi film’ dahil 3 ödül kazandı.
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