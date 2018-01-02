Bir dönem fırtına gibi esiyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Bir dönem fırtına gibi esiyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Bir dönemin podyumda fırtınalar gibi esen eski manken Esin Moralıoğlu, Ishak Cerit ile evlenerek cemiyet hayatına dahil olmuştu. Esin Moralıoğlu, yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği ABD'de inşaatçılığa soyundu, eski binaları restore edip satışını gerçekleştiriyor. Müstakil evleri satın alıp restorasyonunu yaptırdıktan sonra satışa sunan Esin Moralıoğlu, kazancını yine gayrimenkule yatırdı ve Miami’den üç adet daire satın aldı. İş adamı İshak Cerit ve eski manken Esin Moralıoğlu, 2006 yılında birliktelik yaşamaya başlamış ve bir ay içinde evlenmişlerdi. Üç buçuk yıl süren evliliklerini ‘geçimsizlik' nedeniyle sonlandıran çift, ayrılığa dayanamayıp yeniden bir araya geldi. Bundan sonra beraberliklerini nikahsız sürdüreceklerini söyleyen çift, “Boşandıktan sonra birbirimize aşık olduk” demişti.

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Bir dönem fırtına gibi esiyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Sosyal medyada yaptığı lüks paylaşımlarla dikkat çeken Esin Moralıoğlu, geçtiğimiz ay 1 milyon liralık baget model tektaş yüzüğünü paylaşıp havasını atmıştı.

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Bir dönem fırtına gibi esiyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Moralıoğlu, geçtiğimiz yaz aşkının özel jetiyle İstanbul'dan Komşu'nun gözde tatil adası Mikonos'a uçmuştu.

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Bir dönem fırtına gibi esiyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Moralıoğlu, yolculuk esnasında 13 bin 200 dolarlık (yaklaşık 50 bin TL) Hermes marka Birkin çantasıyla, 'Cle de Cartier' serisinden 18 ayar altından pırlanta taşlarla süslü 60 bin dolarlık (210 bin TL) saatini fotoğraflamayı ihmal etmemişti.

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