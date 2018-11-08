Bir Deli Rüzgar bitti ama aşk bitmedi ünlü oyuncular fena yakalandı

Fox TV'nin geçtiğimiz günlerde reyting kurbanı olan dizisi Bir Deli Rüzgar'da 'Gökçe' ve 'Uğur'u canlandıran Pınar Deniz ile Berk Cankat'ın gerçek hayatta da aşka yaşamaya başladığı öğrenildi. Çiçeği burnunda çift, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi.

Bir Deli Rüzgar bitti ama aşk bitmedi ünlü oyuncular fena yakalandı

Fox TV'nin büyük umutlarla ekrana gelen fakat reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca erken final kararı alan dizisi Bir Deli Rüzgar'dan bomba bir aşk haberi geldi. Dizide senaryo gereği aşk yaşayan Pınar Deniz ile Berk Cankat, dizi final yapsa da yollarını ayırmadı.

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Bir Deli Rüzgar bitti ama aşk bitmedi ünlü oyuncular fena yakalandı

Bir Deli Rüzgar'ın 'Gökçe' ve 'Uğur'unun sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiçeği burnunda sevgililer, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de mağazaları dolaşırken görüntülendi. Gazetecileri farkeden Berk Cankat o sırada ne yapacağını şaşırdı ve Pınar Deniz’e sarıldı. Çift, ardından, “Herkes bize bakıyor, fazla çekmeyin, utanıyoruz” dedi ve bir lokantaya girdi.




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Bir Deli Rüzgar bitti ama aşk bitmedi ünlü oyuncular fena yakalandı

Pınar Deniz, ‘Vatanım Sensin’de ‘Yıldız’ı oynarken 3 yıllık erkek arkadaşı Kaan Turgut’tan ayrılmıştı. Berk Cankat’ın da adı meslektaşı Dila Danışman ile dedikodulara karışmıştı.

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Bir Deli Rüzgar bitti ama aşk bitmedi ünlü oyuncular fena yakalandı

BERK CANKAT KİMDİR? Aslen Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara’da doğdu. Mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde çocukluğu geçti. Bu sebeple İlkokul’u Hatay’da, Ortaokul ve Lise’yi ise Ankara’da okudu. Ortaokul ve Lise döneminde okul tiyatrosunda yer aldı.

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