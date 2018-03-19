Bir balık yakaladı içinden öyle bir şey çıktı ki ağzınız açık kalacak

Bizler bir balığı açtığımızda karşımıza en fazla kılçık çıkar. Daha fazla bir şey çıkmasını beklemeyiz. Ama bazılarına kılçıktan daha fazlası çıkabiliyor. Tıpkı bu adama olduğu gibi... Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu. Balığı parçaladığı sırada karşına öyle bir şey çıktı ki kimsenin başına gelmez.



