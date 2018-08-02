Bir anda balığın içerisinden çıktı! İşletme siparişleri durdurdu

ABD, New Jersey’deki bir lokantada yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Asbury Park’taki bulunan mekanda bir çift teyzelerinin 80’inci doğum günü için yemeğe oturdu. Jim Guinee ve kız arkadaşının sipariş verdiği balık masaya geldiğinde çift afiyetle balığı yedi.

KURDUN ÇIKTIĞINI GÖRDÜ: Fakat yemek sırasında soluklanan Guinee’nin kız arkadaşı Jennifer Morzano, yemeğinde bir hareket fark etti. Dikkatlice bakan kadın balığın gövdesinden dışarı doğru bir kurdun çıktığını gördü.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI: Solucanı videoya çeken Guinee, “Yemeğin içinden canlı kurt çıktı. Tabaktaki yemek canlandı” ifadesini kullandı. Lokantayı şikayet eden aile videoyu da sosyal medyada paylaştı. İşletme sahibi ise yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek balık siparişlerini durduklarını açıkladı. Uzmanlar anisakid isimli bir parazitin tüketilmesi durumunda ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini duyurdu.