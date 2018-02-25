Bir anda alev aldı kimse ne olduğunu anlamadı!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Şemikler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil park halinde olduğu sırada, elektrik kontağından yangın çıktı. Otomobilin ön tarafında başlayan yangın, kısa sürede her yerini kapladı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, otomobilde meydana gelen yangın, bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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