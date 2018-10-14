Binali Yıldırım'dan Avrupa'ya uyarı: İstanbul ne kadar güvenliyse...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dünyada terör konusunda çifte standart olduğunu belirterek, "İstanbul ne kadar güvenliyse Londra da o kadar güvenlidir. Kahire ne kadar güvenliyse Washington da o kadar güvenlidir." dedi. Yıldırım, İsviçre'nin Cenevre kentinde Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'nda Dönem Başkanı sıfatıyla yaptığı açılış konuşmasında, Asya kıtasının yükseldiğini söyledi.

Dünyadaki sorunlardan tüm ülkelerin etkilendiğine işaret eden Yıldırım, terör, aşırı eğilimler, bölgesel krizler, yasa dışı göç, kalkınma farklılıkları, yoksulluk ve insani krizlerin dünya gündeminin değişmez krizleri haline geldiğini kaydetti. Yıldırım, parlamenter diplomasinin gücünün göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

KAHİRE NE KADAR GÜVENLİYSE... "Güvenliği çok önemsiyoruz. Günümüzde maalesef hiçbir ülke ve kimse tam olarak kendini güvende hissedemez, göremez. İstanbul ne kadar güvenliyse Londra da o kadar güvenlidir. Kahire ne kadar güvenliyse Washington da o kadar güvenlidir. Dolayısıyla küresel terör sınır ve ülke tanımıyor. Gelecek endişesi insanlarda gittikçe çok yaygınlaşıyor. Mevcut gidişat devam ettiği takdirde yarının dünyasında yaşama şartlarının zorlaşacağına dair bir umutsuzluk var."