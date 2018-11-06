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Binali Yıldırım ve bakanlar aday olacak mı Erdoğan açıkladı

Partiler yerel seçim çalışmalarını devam ettirirken başta Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu olmak üzere bazı bakanların özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde aday gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyordu.

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için adı geçen Binali Yıldırım dün iddialarla ilgili ''partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam''açıklamasında bulunmuştu.

YILDIRIM VE BAKANLAR ADAY OLACAK MI: Bugün herkesin merak ettiği "TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Bakanlar arasından aday olabilir mi?" sorusu grup toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan soruya, "Zorda kalırsak neden olmasın" cevabını verdi.

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ: TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise dün adaylık iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz.

  • Güncel 06 Kasım 2018 14:13
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