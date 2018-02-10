Binali Yıldırım: Türkiye ekonomisi operasyonlardan etkilenmez

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar uzakta olursa olsun bu millet gereken cevabı verir." dedi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, şifa şehri, gönül zengini Manisa'nın şehzadeler, sultanlar yetiştirdiğini belirtti.

Yıldırım, Manisa'da 17 şehzade yetiştiğini, bazılarının Osmanlı tahtına geçtiğini ve Osmanlı İmparatorluğunun kaderinde, yönetiminde söz sahibi olduğunu kaydederek bu toprakların Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ı çıkardığını, Manisa'nın tarihe damga vurduğunu söyledi.

TÜRKİYE ETKİLENMEZ

"Ekonomimiz öyle sağlam temellere oturuyor ki bu ve buna benzer girişimler emellerine ulaşamadı. 'Suriye'de yürüttüğümüz operasyon, ekonomiyi olumsuz etkileyecek' dediler. Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez, Türkiye 35 yıldan beri buna benzer operasyonları yapıyor. Irak'ta, Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de teröre karşı teröristlerin yok edilmesi için bu operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Elde ettiğimiz büyük başarı, büyümedeki istikrarlı artış, ihracattaki artış Türkiye'yi bütün yatırımcılar için stratejik bir ülke haline getirdi. Türkiye, 2018 yılında bütün sektörleriyle büyümeye, gelişmeye devam edecek gençler. '2 günü birbirine eşit olan ziyandadır' ilkesinden hareketle vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermenin yollarını arıyoruz."

Başbakan Yıldırım, partililerin "Başbakan bizi Afrin'e götür." tezahüratları üzerine, "Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin, 81 milyon bu ay yıldızlı bayrak için, bağımsızlık için bu ülke için her biri bir Mehmetçik'tir, her biri Nene Hatun'dur." dedi.

  • Siyaset 10 Şubat 2018 21:19
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