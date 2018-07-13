Binali Yıldırım madalya töreninde gözyaşlarını tutamadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Binali Yıldırım hakkında, "Rabbim bize Binali Bey gibi güzel dostlar nasip etti. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Binali Bey en uzak yollardan kuş kanadıyla gelmiştir. Onun için ulaştırma bakanı olmuştur" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de hizmet ehlini yeni projeleri, yeni eserler için teşvik etmektir.

Son 16 yılda millletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, bundan sonra Meclis Başkanı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Uzlaşmacı, kuşatıcı tavrını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum. 

Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Rabbim bize Binali Bey gibi güzel dostlar nasip etti. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Binali Bey en uzak yollardan kuş kanadıyla gelmiştir. Onun için ulaştırma bakanı olmuştur.

Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, hiçbir zaman da yolunu şaşırmadı. Üstlendiği her görevi ehliyet, liyakatla en güzel şekilde yerine getirdi.

PEK ÇOK TARİHİ ATILIMI BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİK: Son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında Binali Bey'in mutlaka imzası vardır. Pek çok tarihi atılımı birlikte hayata geçirdik. 

Binali Bey 15 Temmuz gecesi cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir. Binali Bey o gece tarihi bir duruş sergilemiştir. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin en büyük destekçilerindendir."

  • Güncel 13 Temmuz 2018 12:26
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