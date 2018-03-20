Bin derde deva Muskat nedir faydaları nelerdir?

Muskat, uykusuzluktan cilt sağlığına kadar birçok probleme şifa oluyor. Muskatın şifalarından faydalanmak istiyorsanız muskatı doğru kullanmalısınız. Muskat, yemeklere verdiği hoş tadı ve kokusuyla tercih edilme sebebidir. İşte muskatın kullanımı ve faydaları...

Tropik bir bitkinin meyvesinden çıkan çekirdek olan muskat da çeşitli yiyecek ve içeceklere lezzet katmakla birlikte sağlık bakımından da yararları bulunan bir baharat olan Muskat, uykusuzluktan cilt sağlığına kadar birçok probleme şifa oluyor. Muskatın şifalarından faydalanmak istiyorsanız muskatı doğru kullanmalısınız. Muskat, yemeklere verdiği hoş tadı ve kokusuyla tercih edilme sebebidir. Muskatın hoş kokulu olmasının yanı sıra vücuda sağladığı faydalar sebebiyle mutfaklarda mutlaka bulundurulması gerekir. İşte muskatın kullanımı ve faydaları... Twitter

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AĞIZ KOKUSUNA İYİ GELİYOR: Muskatın antibakteriyel özellikleri oldukça fazladır. Bu sebeple muskat ağız kokusu ve kötü nefesi tedavi etmede birebir çözüm sağlıyor. Kötü nefesin nedenlerinden biri ağızda biriken bakterilerdir. Muskat, ağzı bu bakterilerden temizleyerek ağız kokusunu gideriyor. Ayrıca muskat, diş ve diş eti hastalıklarını da tedavi edebiliyor. Twitter

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BEYİN GÜCÜNÜ ARTIRIYOR: Muskat beyin sağlığını artırmak açısından çok yararlıdır. Stres ve psikolojik yorgunluklara karşı beyin fonksiyonlarını uyarıcı bir görevi bulunuyor. Ayrıca konsantrasyon eksikliğine karşı oldukça faydalı bir bitkidir. Muskat cevizinin içindeki bileşikler beyindeki sinirleri uyararak hafızayı iyileştirmeye yardımcı oluyor. Twitter

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