BİM iPhone X fiyatı 9 Mart indirim altüel listesi büyük fırsat kampanyası

BİM 9 Mart cuma aktüel ürün listesinde bu hafta olay var. Türkiye'de satış fiyatı 6 bin 99 lira olan İPhone X BİM'de 9 Mart cuma günü 4 bin 999 liradan satışa sunulacak. 2 yıl garanti süresi olacak olan İPhone X BİM 9 Mart aktüel kataloğunda tam yüzde 18 indirimli.

BİM iPhone X fiyatı 9 Mart indirim altüel listesi büyük fırsat kampanyası

BİM 9 Mart cuma aktüel ürün listesinde bu hafta olay var. Türkiye'de satış fiyatı 6 bin 99 lira olan İPhone X BİM'de 9 Mart cuma günü 4 bin 999 liradan satışa sunulacak. 2 yıl garanti süresi olacak olan İPhone X BİM 9 Mart aktüel kataloğunda tam yüzde 18 indirimli, norml fiyatından 1.100 lira indirimli satılacak. BİM aktüel 9 mart indirimli ürünler kataloğu sosyal medyada da olay oldu. Binlerce kişi şimdiden 9 mart BİM indirimini bekliyor.

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BİM iPhone X fiyatı 9 Mart indirim altüel listesi büyük fırsat kampanyası

Türkiye'de 6 bin 99 TL'den başlayan modelin BİM'deki satış fiyatı ise 4 bin 999 TL. Başka bir deyişle BİM, iPhone X'i resmi satış fiyatının yaklaşık yüzde 18, yani 1.100 TL daha ucuza satmış olacak.

Bir BİM mağazasına asılan afişle yapılan duyuruya göre BİM Aktüel satışları çerçevesinde 9 Mart'ta iPhone X satışa çıkacak. Ayrıca model, 2 yıl Apple Türkiye garantisine de sahip durumda.

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BİM iPhone X fiyatı 9 Mart indirim altüel listesi büyük fırsat kampanyası

BİM, daha önce yeni teknoloji ürünlerinin satışıyla adından bahsettirmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı iPhone şarj kablosu ve kulaklık ürünlerini satan BİM, PlayStation 4 satışıyla da dikkat çekmişti.

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BİM iPhone X fiyatı 9 Mart indirim altüel listesi büyük fırsat kampanyası

iPhone X satışının en büyük farkı ise BİM'in ilk kez piyasaya çıkış tarihi yeni olan biri ürüne indirim yapması. Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce satışa çıkan iPhone X'in fiyatının hızlı bir şekilde düşmesi tüm teknoloji perakendecilerini de olumsuz etkileyecek.

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