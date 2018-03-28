BİM aktüel 30 Mart indirim ürünleri broşürü tüm liste

BİM marketlerinde bu cuma, 30 Mart yine büyük indirim var. BİM 30 Mart aktüel indiirmli ürünler kataloğuna göz atan binlerce kişi alışveriş listesini hazırladı bile. Ayakkabı, terlik ve çocuk oyuncaklarının ön planda olduğu 30 Mart BİM 30 mart aktüel kataloğuna birlikte göz atalım. Binlerce şubesi ile ucuz ve kaliteli alışverişin garantisi veren BİM marketler zincirinde bu hafta göze çarpan 30 Mart indirimlerinde neler var,işte BİM 30 Mart aktüel kataloğu...
Led ışık özelliğine sahip 18+1 tork ayarı olan, Li-on aküye sahip 28 Nm fonksiyonu barındıran Çift Akülü Matkap 139,90 liradan satışa sunulurken ürün kredi kartına 6 taksitle de satılmaktadır. Ürünün yanında plastik taşıma çantası da bulunmaktadır.
Fakir markasına ait Fakir Avanti Buharlı Ütü 119,90 liradan satışa sunulurken ürün 6 taksitle de satılmaktadır. 2800 Watt güce sahip olan ürün seramik tabana sahiptir. Şok buhar oranı 150 g olan ütü bu hafta BİM marketlerde satışa sunulmaktadır.
Ütü özelliklerine baktığımızda ürünün otomatik kapanma, dikey buhar çıkışı, 480 ml su tankı, kendi kendini temizleme fonksiyonu ve su damlatmama özelliği olduğunu görmekteyiz.
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