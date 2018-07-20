BİM aktüel 20 temmuz 2018 indirim broşürü

Türkiye genelinde binlerce şubesi olan BİM marketlerde her hafta müşterilen isteğine ve talep ettiği ürünlere göre fırsatları belirleniyor. BİM aktüel kataloğunu müşteri hizmetini ön planda tutarak o titizlikle oluşturuyor. BİM 20 temmuz broşürü ürün incelemesine 20 cımbızlı sisteme sahip ve 2 yıl garantili Braun Silk-Epil Epilatör ile devam edelim fiyatı ise piyasanın çok altında sadece 79,90 TL.

