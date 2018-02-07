BİM 9 şubat aktüel indirimli ürünler listesi yayınlandı. Bu cuma binlerce BİM Markette büyük indirim var. Beyaz etten kırmızı ete, gıdadan içeceğe, aksesuardan küçük ev eşyalarına kadar onlarca üründe indirim var. Cuma erken saatte yakınındakı BİM'e gidenler casio kadın ve erkek saatini sadece 119 lira, kadın pançolar 23.50 lira, kaydırma halı 25 lira, nakışlı yüz havlusu 6 lira,candy bulaşık seti 12 lira olarak satışa sunulacak.
BİM aktüel 9 şubat indirim kataloğundaki ürünler bu kadarla bitmiyor. Her cuma onlarca üründe büyük indirim yapan BİM marketlerde katmer gözleme sacı 55 lira, soley nevresim takımı 90lira, aynalı takı dolabı 110 lira, bayan welfox yelek 20 liraya satışa sunulacak. BİM 9 şubat aktüel indirim listesi internethaber'de...
BİM aktüel 9 Şubat indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu cuma BİM marketlerde büyük indirim var. Kırmızı etten gıdaya, giyimden aksesuara kadar birçok üründe indirim var. BİM 9 şubat aktüel indirim kataloğu internethaber'de
BİM aktüel 9 Şubat indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu cuma BİM marketlerde büyük indirim var. Kırmızı etten gıdaya, giyimden aksesuara kadar birçok üründe indirim var. BİM 9 şubat aktüel indirim kataloğu internethaber'de
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