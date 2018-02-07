BİM 9 şubat aktüel indirimli ürünler listesi yayınlandı. Bu cuma binlerce BİM Markette büyük indirim var. Beyaz etten kırmızı ete, gıdadan içeceğe, aksesuardan küçük ev eşyalarına kadar onlarca üründe indirim var. Cuma erken saatte yakınındakı BİM'e gidenler casio kadın ve erkek saatini sadece 119 lira, kadın pançolar 23.50 lira, kaydırma halı 25 lira, nakışlı yüz havlusu 6 lira,candy bulaşık seti 12 lira olarak satışa sunulacak.