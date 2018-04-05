BİM 6 Nisan aktüel kataloğu indirimli yeni ürünler listesi

BİM 6 Nisan indirimleri merakla bekleniyor. BİM aktüel kataloğunu inceleyen binlerce kişi alışveriş listesini hazırladı 6 Nisan BİM indirim gününü bekliyor. Bu cuma BİM indirimlerinde favori ürünler hangisi birlikte bakalım.

BİM 6 Nisan aktüel kataloğu indirimli yeni ürünler listesi

BİM 6 Nisan aktüel listesini yayınladı yine onlarca farklı üründe büyük indiirm var. BİM 6 Nisan aktüel kataloğunu günler öncesinden inceleyenler çoktan alışveriş listelerini hazırladık bile. Facebook ve sosyal medyada yayılan BİM 6 Nisan aktüel kataloğunda bu haftanın yıldız ürünleri arasında kahve makinesi, çocuk bisikleti, taytlar, çocuk montları ve bahçe dekor aksesuarları var.

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BİM 6 Nisan aktüel kataloğu indirimli yeni ürünler listesi

BİM 6 Nisan aktüel indirim broşüründe hanımların yanı sıra beyler ve çocuklar da unutulmamış. Çocukların dört gözle beklediği bisitlet bu hafta BİM marketlerde. Erkek üst giyim ve kadınlar için taylar da indirim raflarındaki yerini aldı, sizleri bekliyor. BİM 6 Nisan göze çarpanlar arasında kahve makinesi, yazın modası taytlar, tencere seti, çocuklar için mont, beyler için iç çamaşırı evinizin ihtiyacı saklama kabları ve hanımların güzelliğine güzellik katacak ürünler var.

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BİM 6 Nisan aktüel kataloğu indirimli yeni ürünler listesi

BİM ÇOCUKLARI DA UNUTMADI: Baharın gelmesiyle çocuk bisikleti almayı planlayan takipçileri sevindirecek olan 16” jant bisiklet 175TL fiyatı ile kampanya aktüelde, haftanın ilk sayfa ürünü olarak Cuma günü satışa sunulacak. BİM Aktüel 6 Nisan kampanya da yine çocukları sevindirecek olan oyuncak çeşitlerinin bulunduğunu görüyoruz.

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BİM 6 Nisan aktüel kataloğu indirimli yeni ürünler listesi

BİM 6 Nisan indirimleri merakla bekleniyor. BİM aktüel kataloğunu inceleyen binlerce kişi alışveriş listesini hazırladı 6 Nisan BİM indirim gününü bekliyor. Bu cuma BİM indirimlerinde favori ürünler hangisi birlikte bakalım.

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