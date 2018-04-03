BİM 6 Nisan aktüel indirim listesi yeni ürün kataloğu

BİM aktüel kataloğunda yine indirim yağmuru var. Ucuz alışverişin kalbi BİM marketlerde 6 Nisan cuma günü birbirinden farklı onlarca üründe büyük indirim var. BİM 6 Nisan indirim kataloğu daha günler öncesinden elden elde dolaştı alışveriş listeleri çoktan hazırlandı bile. Peki bu cuma yani 6 Nisan'da BİM aktüel indirim kataloğunda hangi yeni ürünler var? Birikte göz atalım...