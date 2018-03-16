BİM 4 sayfalık 16 Mart indirim broşürü haftanın fırsat ürünleri

BİM 4 satfalık 16 Mart yeni indirimli ürünlerin olduğu aktüel broşürü yayıınladı. Anne- bebek ürünlerinden spor aletlerine kadar yine birçok ürün bugün BİM Marketlerde.

BİM 4 sayfalık 16 Mart yeni indirimli ürünlerin olduğu aktüel broşürü yayınladı. Anne- bebek ürünlerinden spor aletlerine kadar yine birçok ürün bugün BİM marketlerde. BİM 16 Mart cuma kataloğuna bakan hanımlar önceden alacaklarını çoktan alışveriş listesine ekledi bile. Bütçenizin dostu, uygun alışverişin merkezi BİM marketlerde 16 Mart indirim ürünleri raflarda yerini aldı sizleri bekliyor. Twitter

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BİM 16 Mart aktüel kataloğu bu hafta kahve tutkunlarının da gözdesi olacağa benziyor. Birbirinden farklı kahve çeşitleri çok uygun fiyata BİM 16 Mart aktüel broşüründe. BİM'de bu cuma; Uygun fiyata cep telefonu sahibi olmak isteyenler için Vestel Venüs Cep Telefonu e2 499,00 TL, Ev hanımların işini kolaylaştıran Blender Seti Artus 89,90 TL, Twitter

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Kaliteli ve sağlam Döküm Tava Lava 39,90 TL, Çay ve suyunuzu uzun süre sıcak tutabilecek Termos 37,50 TL, Uzun süre kullanımda sağlığınıza fayda sağlayan Granit Efekli Kek Kalıbı Çeşitleri 14,90 TL, Bisküvi Pasta Makinesi 14,90 TL, her türlü ürünü rahatlıkla muhafaza edebileceğiniz Saklama Kaplı Rende 6,90 TL, Twitter

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