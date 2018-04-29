BİM 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yeni indirim reyonu ürünler

BİM 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bu haftada olay yaratacak, onlarca farklı ürün bu hafta da BİM 4 Mayıs kataloğunda yerini almış görünüyor. BİM 4 Maysı aktüel kataloğu bu hafta 4 sayfadan oluşuyor ve haftanın favori ürünü Arçelik 8 kiloluk bulaşık makinesi A+++ SADECE 900 lira ve taksit imkanıyla satışa sunulacak. Ayrıca Fön aparatı bulunan Blue Hause Saç Kurutma Makinesi 45,00 TL, Tüm kullanımlar için başlıklı Fakir Blender Robot Set 129,90 TL
BİM 4 Mayıs aktüel ürünler listesi fırsatlar bu kadarla sınırlı değil. Haftaboyunca onlarca ürünün büyük indirimle satılacağı BİM 4 Mayıs altüel kataloğunda Zil sesi uyarılı Luxell Mini Fırın Turbo 40lt 145,00 TL, 1 saat kullanım süresi sunan Philips Saç Sakal Kesme Makinesi 89,90 TL,, Paslanmaz çelik iç gövdeli Altus Çay Makinesi 109,90 TL, olacak.
Farklı numaralarda Şık Bayan Terlik 12,90 TL, Yazlık Bayan Terlik 14,90 TL, Yatak Örtüsü Çift Kişilik 99,90 TL, Halı 89,90 TL, Lüx 2’li Banyo Seti 34,90 TL, Taşlı Metal Havluluk 19,90 TL, 48 Parça Porselen Yemek Takımı 199,90 TL
BİM 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu fırsat ürünlerinde bu hafta yine yok yok! BİM 4 Mayıs aktüel kataloğuna baktığımızda haftanın yıldız ürünü Arçelik 8 kiloluk bulaşık makinesi A+++ SADECE 900 lira ve taksit imkanıyla satışta
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER