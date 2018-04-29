BİM 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yeni indirim reyonu ürünler

BİM 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bu haftada olay yaratacak, onlarca farklı ürün bu hafta da BİM 4 Mayıs kataloğunda yerini almış görünüyor. BİM 4 Maysı aktüel kataloğu bu hafta 4 sayfadan oluşuyor ve haftanın favori ürünü Arçelik 8 kiloluk bulaşık makinesi A+++ SADECE 900 lira ve taksit imkanıyla satışa sunulacak. Ayrıca Fön aparatı bulunan Blue Hause Saç Kurutma Makinesi 45,00 TL, Tüm kullanımlar için başlıklı Fakir Blender Robot Set 129,90 TL