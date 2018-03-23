BİM 23 Mart indirimli ürünler yeni cuma aktüel listesi

Farklı renk ve desenlerde Dertsiz Masa Örtüsü 12,50 TL. 23 Mart Bim aktüel kataloğunda dekoratif ürünler de yer alıyor. Ferforje Askı Avize 34,90 TL. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de estetik görüntüsü ile muhteşem bir aksesuar olan, yüksek aydınlatma gücüne sahip Dekoratif Led Ampul 12,95 TL. Çocukların koordinasyon problemini çözmek ve görme yeteneklerini geliştirmek amacı ile kullanabileceğiniz muhteşem bir ürün olan Büyük Koordinasyon Oyunu 28,90 TL.