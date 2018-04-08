BİM 13 Nisan aktüel ürünler listesi yeni indirimler

BİM 13 Nisan aktüel indirim kataloğu hazır bu cuma yine BİM'lerde büyük indirim var. Hanımların yanı sıra beylerin ve çocuklarında ekonomik adres deyinde ilk durakları olan BİM marketlerde 13 Nisan indirim şenliği başlıyor. Gıdadan kozmetiğe ve küçük ev eşyalarına kadar onlarca ürün BİM 13 Nisan indirim kataloğunda. Haftanın favorileri arasında Lazerli Daire Testere 139,90 TL, Hassas ölçümlerde kullanılan Lazer Metre 89,90 TL, bebek masa sandalyesi 44,50 TL, Bebek Arabası 129,90 TL olacak.