BİM 13 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni stok ürünler

BİM 13 Nisan aktüel indirimler kataloğu günler öncesinden elden ele dolaştı ucuz alışveriş için listeler hazırlandı. Peki bu cuma BİM marketlerde neler var, haftanın yıldız ürünleri neler?

BİM 13 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni stok ürünler

BİM 13 Nisan 2018 aktüel indirim listesi broşürü yayınlandı. Günler öncesinden BİM 13 Nisan kataloğunu inceleyenler alışveriş listelerini hazırladı bile. Hanımlar, beyleri ve çocukları da unutmayan BİM'lerde birçok ürün en ucuz fiyat garantisiyle rafardaki yerini aldı. BİM marketlerde 13 Nisan indirim şenliği başlıyor. Gıdadan kozmetiğe ve küçük ev eşyalarına kadar onlarca ürün BİM 13 Nisan indirim kataloğunda. Haftanın favorileri arasında Lazerli Daire Testere 139,90 TL, Hassas ölçümlerde kullanılan Lazer Metre 89,90 TL, bebek masa sandalyesi 44,50 TL, Bebek Arabası 129,90 TL olacak.

19
BİM 13 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni stok ürünler

Lg markasının Ph1 Bluetooth Hoparlör 89,00 TL, Her telefona uyumlu Trust Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mha 39,90 TL, 3,5 mm girişli Earoods Kulaklık 49,90 TL, Usb bağlantılı Adaptör 39,90 TL, Usb Kablo 2 Metre 49,90 TL, Boyama Seti 34,90 TL, karta taksit imkanı sunulan Kırıcı Delici Matkap 149,90 TL,

29
BİM 13 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni stok ürünler

Lazerli Daire Testere 139,90 TL, Hassas ölçümlerde kullanılan Lazer Metre 89,90 TL, Bayanların sıkça sorduğu MLazerli Daire Testere 139,90 TL, Hassas ölçümlerde kullanılan Lazer Metre 89,90 TL, B, Römorklu Pedallı Traktör 125,00 TL, İlk arabam 49,90 TL, Boya Püskürtme Makinesi 65,00 TL, Herkesin merakla beklediği Vestel Venus v4 825,00 TL den başlayan avantajlı fiyatlar ile 13.04.2018 tarihinde Bim mağazalarında sizleri bekliyor.

39
BİM 13 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni stok ürünler

BİM SAHİBİ KİMDİR: BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan büyük bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. Peki Türkiye de toplam 6012 mağazası bulunan BİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş kimdir?

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro