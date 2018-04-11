BİM 13 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni stok ürünler

BİM 13 Nisan 2018 aktüel indirim listesi broşürü yayınlandı. Günler öncesinden BİM 13 Nisan kataloğunu inceleyenler alışveriş listelerini hazırladı bile. Hanımlar, beyleri ve çocukları da unutmayan BİM'lerde birçok ürün en ucuz fiyat garantisiyle rafardaki yerini aldı. BİM marketlerde 13 Nisan indirim şenliği başlıyor. Gıdadan kozmetiğe ve küçük ev eşyalarına kadar onlarca ürün BİM 13 Nisan indirim kataloğunda. Haftanın favorileri arasında Lazerli Daire Testere 139,90 TL, Hassas ölçümlerde kullanılan Lazer Metre 89,90 TL, bebek masa sandalyesi 44,50 TL, Bebek Arabası 129,90 TL olacak.