Bilkentli Gözde sanayi sitesinin en renkli ustası oldu

İzmir Bornova 3. Sanayi Sitesi'nde iş yeri açan 36 yaşındaki Gözde Ayter, mor renkli saçı, ojeli tırnaklarıyla araçları "airbrush" tekniğini kullanarak desenlerle süslüyor

Bilkentli Gözde sanayi sitesinin en renkli ustası oldu

Bilkent Üniversitesinde 3 bölümü bitirdikten sonra İzmir'de sanayi sitesinde iş yeri açan Gözde Ayter, mor renkli saçı ve ojeli tırnaklarıyla araçlara farklı desenlerde kaplama yapıyor. Aslen Trabzonlu olan 36 yaşındaki Ayter, üniversite eğitimi için 1998 yılında Ankara'ya taşındı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 2003'te bitiren Ayter, daha sonra aynı üniversitede işletme ile bankacılık ve finans eğitimi aldı.

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Bilkentli Gözde sanayi sitesinin en renkli ustası oldu

Mezun olduğu bölümlerle ilgili alanlarda çalışmak yerine hayallerinin peşinden koşmayı tercih eden Ayter, çok sevdiği otomotiv sektöründe faaliyet göstermeye karar verdi. Bu süreçte eşi Tarkan Ayter ile özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde popüler olan "airbrush" ile araç kaplama işine giren Ayter, ilk etapta bu sektörde kullanılan malzemelerin ithalatını yaptı.

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Bilkentli Gözde sanayi sitesinin en renkli ustası oldu

Daha sonra söz konusu ürünlerin Türkiye distribütörlüğünü alan çift, 2012 yılında Bornova 3. Sanayi Sitesinde kendi iş yerlerini açtı. İlk başta sanayi sitesine gelmekten çekinen Gözde Ayter, esnafın sıcak kanlı yaklaşımı ve kısa sürede kurduğu iletişimle adeta onların ablası oldu.

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Bilkentli Gözde sanayi sitesinin en renkli ustası oldu

Mor renkli saçı, ojeli tırnaklarıyla sanayide herkesin dikkatini çeken Ayter, yaklaşık 6 yıldır araçlara müşterilerinin isteğine göre farklı desen ve motiflerde "airbrush"la kaplama yapıyor.

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