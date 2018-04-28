Bilirkişi Serenay'ı haklı buldu: 15 yaşında bu hayatın içine sokuldu

Serenay Sarıkaya’ya izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla 3 bin 500 liralık tazminat davası açan Esline Ajans’la ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda Sarıkaya’nın 15 yaşında hiçbir şey bilmeden ticari hayatın içine sokulduğu görüşüne yer verildi.

Serenay Sarıkaya’ya izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla 3 bin 500 liralık tazminat davası açan Esline Ajans’la ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda Sarıkaya’nın 15 yaşında hiçbir şey bilmeden ticari hayatın içine sokulduğu görüşüne yer verildi. Raporda ayrıca ajansın 'Türkiye’de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlamıştır' iddiasına karşı 15 yaşında 'manken' olarak sözleşme yapılan Sarıkaya’nın mankenlik eğitiminden geçtiğini gösteren bilgi ve belgeye de rastlanmadığı belirtildi. Twitter

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“İZİN ALMADAN REKLAM VE DİZİLERDE OYNADI”: İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketi tarafından açılan davada, ajansla, Serenay Sarıkaya arasında 11 yıl önce bir sözleşme imzalandığı belirtilerek, “Sözleşme imzalandığı tarihte Serenay Sarıkaya reşit olmadığı için vekili olarak annesi Ümmühan Seyhan sözleşmeyi imzaladı. Ajans ile 5 yıllık sözleme imzalayan Serenay Sarıkaya’nın bu süre içerisinde tanınırlığı arttı. Ancak Sarıkaya, Türkiye’de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlayan Esline Ajans’ın izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadı.” denildi. Twitter

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''TAHSİLİNİ İSTİYORUZ'': Esline Ajans’ın, izin almadan dizi ve reklamlarda oynayan Serenay Sarıkaya’ya yüzde 20 ajans hizmet bedelinin ödenmesi için ihtarname gönderdiği, Sarıkaya’nın ihtarnameye cevap vermemesi üzerine sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle dava açtıkları ifade edildi. Esline Ajans’ın avukatı Ayşe Gül Hanyaloğlu, “Davalı, müvekkil ajansın izni olmadan sözleşmeye aykırı davranarak reklam ve dizi filmlerde oynamıştır. Müvekkil ajans, davalı Serenay Sarıkaya’nın Türkiye’de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlamıştır. Davalıdan şimdilik 3 bin 500 liranın tahsilini istiyoruz” dedi. Twitter

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