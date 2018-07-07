Bileklerinize limon sürün! Faydalarına şaşıracaksınız

Bileklerinize birkaç damla limon suyu damlatıp hafifçe ovmak hafıza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmaya yardımcı oluyor

Bileklerinize limon sürün! Faydalarına şaşıracaksınız

Bileklerinize birkaç damla limon suyu damlatıp hafifçe ovmak hafıza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmaya yardımcı oluyor. Taze limon suyu içerdiği antioksidant ve anti-kanser maddeleri nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor.

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Bileklerinize limon sürün! Faydalarına şaşıracaksınız

Cildinizi arındırır, Su içmek vücudu toksinlerden arındırır. Limonlu su içerseniz, içindeki C vitamini sayesinde kanınızdaki toksinlerden de arınırsınız. Ayrıca cildinizin kızarıklığını geçirir ve ince çizgileri de yok eder. Limonun en önemli faydalarından birisi de zihnimizi zinde tutmamıza yardımcı olması... Öğleden sonraları enerji kaybı mı hissediyorsunuz? Experimental Biology and Medicine’da yayınlanan bir çalışmaya göre, limon yağı beyin aktivitesini yükseltiyor. Bunun için yapmanız gereken bileklerinize bir kaç damla limon suyu damlatıp hafifçe ovmak hafiza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmaya yardımcı oluyor.

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Bileklerinize limon sürün! Faydalarına şaşıracaksınız

1- Sindirime yardımcı: Limon suyu sindirim sistemini toksinlerden arındırır, midedeki yanma ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara da iyi gelir. 2- Zayıflamaya yardımcı: Ilık limonlu suyu düzenli içtiğimizde mide asitlilik oranı düzenlenir. Mide asidi yüksek olan kişiler sürekli bir şeyler yiyerek mideyi bastırma eğiliminde olurlar. Bu da kısa sürede acıkmaya ve kilo almaya neden olur. Limonun içerisinde bulunan pektin lifi acıkmayı geciktirir.

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Bileklerinize limon sürün! Faydalarına şaşıracaksınız

3- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Stres, bağışıklık sistemini zayıflatır bu yüzden de bağışıklık sistemini destekleyen C vitaminli gıdaları tüketmek stresli olduğunuz anlarda öncelikli olmalıdır. Limon da mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. 4- Taze bir nefes için birebir: Dişeti iltihaplarına ve diş ağrılarına iyi geldiği gibi nefesinizin kötü kokmasını da önler. Ancak diş minesine zarar vermek istemiyorsanız limonu direk dişinize temas ettirmeyin yani yemeyin. Limonlu su içtikten sonra da dişlerinizi fırçalarsanız daha faydalı olduğunu görürsünüz.

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