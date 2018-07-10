Bildiğiniz tüm yaşlı teyzeleri unutun 'Erkeklerinizi çalmaya geliyorum!'

O sizin bildiğiniz sıradan, yaşlı teyzelerden biri değil, çılgın bir Instagram fenomeni. ABD'de yaşayan 89 yaşındaki Baddie Winkle, sıradışı bir fenomen. Rengarenk giyimi, çarpıcı makyajı ve birbirinden ilgnç paylaşımları ile şimdilik 3 milyon 600 bin takipçiye sahip olan Baddie Winkle, daha adından çok söz ettireceğe benziyor.

Baddie Winkle'ın belki 18 yaşında bi’ genç kadından bile daha renkli yaşam tarzı var. Seksi şortlar, tığ işi mayolar, dev pembe kabarık küpeler… Yalnızca gençler için uygun diğer giysiler giyiyor ve bundan son derece mutlu! İnsan kendini hangi yaşta hissederse o yaştadır. Çevremizdeki insanların bize dayattığı gibi olmayı reddeden Baddie Winkle’ın birbirinden tatlı fotoğraflarını sizler için derledik.