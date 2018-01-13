Beylikdüzü'nde yangın faciası! Feci şekilde can verdiler

Beylikdüzü'nde yangın faciası! Feci şekilde can verdiler

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde kağıt toplayıcılarının bulunduğu alanda 4 işçinin barındığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda, alevlere uykuda yakalanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç işçi yaşamını yitirdi.

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Beylikdüzü'nde yangın faciası! Feci şekilde can verdiler

Yaralı kurtulan bir Pakistanlı ise ambulansla götürüldüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güvenlik şeridi çekilen alanda polis ekipleri inceleme yaptı. Cesetlerin, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüleceği öğrenildi.

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Beylikdüzü'nde yangın faciası! Feci şekilde can verdiler

Görgü tanığı Afganistanlı Seyit İkram, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının elektrikli sobayı yaktıktan sonra uyuduğunu ancak yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ifade etti.


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Beylikdüzü'nde yangın faciası! Feci şekilde can verdiler

Yangında ölen ve yaralanan yabancı uyrukluların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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