Beylikdüzü'nde yangın faciası! Feci şekilde can verdiler

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde kağıt toplayıcılarının bulunduğu alanda 4 işçinin barındığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda, alevlere uykuda yakalanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç işçi yaşamını yitirdi.