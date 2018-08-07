Beyin kanseri olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ünlü modacı Nur Yerlitaş'a gittiği doktor muayenesinde beyin kanseri teşhisi konmuştu. Önceki gün ameliyat olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili olarak Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu açıklama yaptı.

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken modacı Nur Yerlitaş'ın bir süredir bir takım sağlık sorunları yaşadığı konuşuluyordu. Yaşadığı bu problemlerin panik atak nedeniyle meydana geldiğini düşünen Yerlitaş, muayene olmaya gitmiş ve kendisine beyin kanseri teşhisi konmuştu. Önceki gün ameliyat olan ünlü modacının sağlık durumuyla ilgili Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu açıklama yaptı. Twitter

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Beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumu hakkında Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Saat 10 sularında modacı Nur Yerlitaş, beynindeki bir sorun nedeniyle Prof Dr. Necmettin Pamir tarafından ameliyata alındı. 4 saat süren bir ameliyat sonrasında Nur Hanım gayet iyi bir şekilde ameliyattan çıktı. Twitter

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Şuan da yoğun bakımda izlenmekte. Genel durumu iyi konuşmaktadır. Bir iki gün izlendikten sonra odaya alınacaktır. Şuan için ziyaretçileri alamıyoruz. Ancak birinci derece yakınları çok kısa bir süre görebiliyor. Bunun dışında ziyaret asla söz konusu değil" Twitter

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