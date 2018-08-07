Beyin kanseri olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ünlü modacı Nur Yerlitaş'a gittiği doktor muayenesinde beyin kanseri teşhisi konmuştu. Önceki gün ameliyat olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili olarak Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu açıklama yaptı.

Beyin kanseri olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama!

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken modacı Nur Yerlitaş'ın bir süredir bir takım sağlık sorunları yaşadığı konuşuluyordu. Yaşadığı bu problemlerin panik atak nedeniyle meydana geldiğini düşünen Yerlitaş, muayene olmaya gitmiş ve kendisine beyin kanseri teşhisi konmuştu. Önceki gün ameliyat olan ünlü modacının sağlık durumuyla ilgili Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu açıklama yaptı.

15
Beyin kanseri olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama!

Beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumu hakkında Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Saat 10 sularında modacı Nur Yerlitaş, beynindeki bir sorun nedeniyle Prof Dr. Necmettin Pamir tarafından ameliyata alındı. 4 saat süren bir ameliyat sonrasında Nur Hanım gayet iyi bir şekilde ameliyattan çıktı.

25
Beyin kanseri olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama!

Şuan da yoğun bakımda izlenmekte. Genel durumu iyi konuşmaktadır. Bir iki gün izlendikten sonra odaya alınacaktır. Şuan için ziyaretçileri alamıyoruz. Ancak birinci derece yakınları çok kısa bir süre görebiliyor. Bunun dışında ziyaret asla söz konusu değil"

35
Beyin kanseri olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama!

2017 yılında konulan meme kanseri teşhisinin ardından bir süre müşahede altında tutulan Nur Yerlitaş'ın hastalığı nüksetti. Bir süredir kilo kaybıyla gündemde olan Yerlitaş'a bu kez beyin kanseri teşhisi konmuştu.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro