Beyin enerjisini artıran yiyecekler

İngiliz Beslenme Uzmanı Jo Lewin, tüm gün enerjinizi yükseltip beyin üretkenliğini artıracak yiyecekleri açıkladı. İşte o yiyecekler… Beyin gelişiminize katkıda bulunarak zinde kalmanızı sağlayacak yiyecekler açıklandı. İşte beyin üretkenliğini artıran o yiyecekler…
Et suyu İçeriğinde yer alan kolajenin prolin ve gilisin isimli iki amino asiti içinde barındırdığı et suyu, bağırsaktaki yararlı bakterilerin yenilenmesini sağlıyor.
Tam tahıllı yiyecekler Tam tahıllı yiyeceklerin içeriğinde yer alan karbonhidratlar beyin gelişimini artıran besin kaynaklarından birisi olarak dikkat çekiyor.
Yeşil çay Yeşil çay içeriğinde yer alan L-Theanine isimli amino asit yaratıcılığı tetikleyen besin kaynakları arasında yer alıyor.
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