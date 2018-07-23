Beyin enerjisini artıran yiyecekler

İngiliz Beslenme Uzmanı Jo Lewin, tüm gün enerjinizi yükseltip beyin üretkenliğini artıracak yiyecekleri açıkladı. İşte o yiyecekler… Beyin gelişiminize katkıda bulunarak zinde kalmanızı sağlayacak yiyecekler açıklandı. İşte beyin üretkenliğini artıran o yiyecekler…



